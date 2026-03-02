Agravon situata mes Shëndritit e Juelës: E meriton të të pështyj në fytyrë
Një debat i ashpër ka ndodhur mes Juelës dhe Shëndritit pasi ky i fundit e akuzoi atë se nuk reagoi kur Rogerti i bëri një pyetje të papërshtatshme një vajze tjetër.
Banorja i tha se ata nuk kanë reaguar kur Greta e ka pështyrë dhe banori iu kundërpërgjigj duke i thënë ‘se e meriton të pështyhet në fytyrë’.
Por jo vetëm kaq, ajo i tha se ata sërish nuk kanë reaguar kur banorja i ka thënë ‘prostitutë’, e ai e mohoi një gjë të tillë.
Pjesë nga biseda:
Juela: Ju jeni niveli më i ndyrë që nuk keni reaguar as për një pështymë dhe as për ofendimet e prekura deri në kockë. Edhe reagoni për Selin.
Shëndriti: Ti meriton me të pështyrë në fytyrë.
Shëndriti: Karakteri jot i prishur, që je kundër femrave, marre me të ardhë.
Shëndriti: Ti duhet me shku te Rogerti dhe me i thënë turp të vijë që e ke bërë një pyetje të tillë ndaj një femre.
Juela: Nuk ta jap atë kënaqësi.
Shëndriti: Shko te Rogerti, te përkrahësi jot.Juela: Unë nuk e përkrah. Turp t’iu vijë ju. Nuk keni guxim vlla i dashur, merresh me Juelën, sepse Juela është me e fortë me u cenuar tani. Jo më ka ulur, po më ka poshtëruar para gjithë Shqipërisë me fjalët.
Juela: Turp të iu vijë juve që e përkrahni atë.
Juela: E di ça do të thotë ti thuash një femre prostitutë.Shëndriti: Kërkush s’të ka thënë. /Telegrafi/