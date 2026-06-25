A po përgatitet një revolucion i madh te Real Madridi? Mourinho jep përgjigjen e prerë
Jose Mourinho ka hedhur poshtë raportimet që sugjeronin se ai po përgatit një revolucion të madh në skuadrën e Real Madrid, duke këmbëngulur se dëshiron të punojë me yjet më të mëdhenj të klubit, e jo t’i shesë ata.
Duke folur në podcastin Beast Mode On, trajneri portugez iu përgjigj spekulimeve se disa lojtarë të profilit të lartë mund të largohen pas një sezoni zhgënjyes në 'Santiago Bernabeu'.
“Kam lexuar disa gjëra ku thuhej se Jose Mourinho po vjen këtu dhe do të largojë disa nga lojtarët kryesorë. Jo. Unë i dua këta lojtarë. Unë i dua më të mirët”, ka thënë Mourinho.
Trajneri i sapoemëruar i Real Madridit pranoi se ka pasur raporte për probleme në dhomën e zhveshjes në vitet e fundit, por theksoi se menaxhimi i futbollistëve elitarë është pjesë normale e punës.
“Lojtarët e mëdhenj janë lojtarët e mëdhenj. Nëse ke probleme me lojtarë jo shumë të mirë, atëherë ky është një problem i madh”.
Mourinho gjithashtu theksoi cilësitë që vlerëson më shumë, duke i përshkruar yjet e mëdhenj si lojtarë të kompletuar, teknikisht të aftë, fizikisht të fortë, mendërisht të qëndrueshëm dhe të përkushtuar ndaj ekipit.
Deklaratat e tij sugjerojnë se në verën e Real Madridit mund të dominojë vazhdimësia dhe jo një revolucion i madh./Telegrafi/