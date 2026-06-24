“A mbështetet shumë Argjentina te Messi?”, Tuchel minimizon shqetësimet e Kane pas barazimit me Ganën
Thomas Tuchel ka mohuar se Anglia është tepër e varur nga Harry Kane për golat, pasi “Tre Luanët” nuk arritën të thyenin rezistencën e Ganës në barazimin pa gola në Kupën e Botës.
Anglia tani duhet të presë deri në përballjen me Panamanë të shtunën për të siguruar kualifikimin në fazën eliminatore, pasi skuadra e organizuar e Carlos Queiroz arriti t’i mbajë anglezët larg portës gjatë gjithë ndeshjes.
Kombëtarja angleze regjistroi 78.8 për qind posedim të topit, shifra më e lartë e saj ndonjëherë në një ndeshje të Kupës së Botës dhe njëkohësisht posedimi më i lartë i regjistruar nga një ekip që nuk ka arritur të shënojë në historinë e turneut që nga viti 1966.
19 goditjet e Anglisë ishin numri më i madh i tentativave pa realizuar gol në një ndeshje të Botërorit që nga barazimi 0-0 ndaj Nigerisë në vitin 2002, ndërsa dy tentativat e Ganës ishin ndër shifrat më të ulëta të regjistruara nga një skuadër në këtë edicion të Kupës së Botës.
Rasti më i mirë i ndeshjes i takoi kapitenit Harry Kane në pjesën e dytë, por sulmuesi anglez dërgoi topin mbi portë pas rikthimit të topit nga traversa.
Megjithatë, Tuchel nuk pranoi kritikat se skuadra e tij mbështetet tepër te kapiteni i saj.
“Argjentina a mbështetet tepër te Messi dhe Franca te Mbappe? Kështu është futbolli”.
“Të mbështetesh te Harry është diçka e natyrshme, sepse ai e do përgjegjësinë dhe e merr përsipër atë”.
“Ai nuk ishte i përfshirë aq sa do të donim ne, por ndeshja ishte shumë e ngushtë. Ne mbështetemi te Harry sepse mundemi dhe sepse ai është sulmuesi ynë, por nuk jemi të mbivarur prej tij”, deklaroi Tuchel.
Anglia tashmë ka regjistruar 23 barazime në historinë e Kupës së Botës, me 13 prej tyre që kanë përfunduar 0-0, të dyja statistika që përfaqësojnë rekord në historinë e kompeticionit./Telegrafi/