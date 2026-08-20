A ka fuqi Jose Mourinho ta fitojë titullin me Real Madridin? Superkompjuteri i Opta-s parashikon sezonin e La Liga-s
Superkompjuteri i Opta-s e ka bërë parashikimin e fundit lidhur me sezonin e ri të La Liga-s.
Ky edicion pritet të jetë i jashtëzakonshëm, ku si Real Madridi ashtu edhe Barcelona janë forcuar dukshëm, derisa Atletico do të provojë të shkaktojë ndonjë befasi.
Në parashikimin e fundit, superkompjuteri ka vlerësuar se sërish për të tretin vit radhazi, Barcelona do ta ketë epitetin – kampion i Spanjës. Ata e kanë vlerësuar ekipin katalunas me 46.32 për qind si favorit.
Në anën tjetër, Reali pritet ta mbyllë si vend i dytë, ngase ka 32.88 për qind shanse për titull.
Atletico Madridi dhe Villarreali pritet ta sigurojnë Ligën e Kampionëve ndërsa dy klubet e sapo promovuara si Deportivo Alaves dhe Malaga pritet të rikthen në La Liga 2.
Tabela e plotë e La Ligas për edicionin e ri pritet të duket në këtë mënyrë:
Ndërkohë, edicioni i ri 2026/27 tashmë ka nisur, me Atleticon që shijoi fitoren e parë derisa Reali e Barcelona do t’ia bëjnë ‘sefte’ këtë vikend./Telegrafi/