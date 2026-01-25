19-vjeçarja nga Kosova mahnit në skenën e “The Voice of Finland” me zërin e saj
Vetëm 19 vjeçe, por me një zë që rrëmben vëmendjen që në notën e parë.
Hana Orllati nga Kosova ka ndezur emocionet në skenën e “The Voice of Finland”, duke mahnitur jurinë dhe publikun me interpretimin e saj fantastik.
Me këngën “How I Was Supposed To Live Without You”, Hana Orllati arriti të kalojë me sukses fazën e parë të kësaj gare prestigjioze këndimi, duke dëshmuar se talenti i saj nuk njeh kufij.
Foto: YouTube
Zëri i saj i fuqishëm, u prit me reagime entuziaste nga publiku dhe juria.
Rruga e Hanës me muzikën ka nisur herët.
Që në fëmijëri ajo ka qenë e lidhur ngushtë me artin, ndërsa në moshën vetëm 10-vjeçare ka marrë pjesë në “The Voice of Albania”.
Përveç kësaj, ajo ka performuar në shumë koncerte për fëmijë në Kosovë.
Hana Orllati ka përfunduar shkollën e mesme të muzikës “Prenk Jakova” në Prishtinë.
Tash e një vit, ajo jeton në Finlandë me prindërit dhe tre vëllezërit, të cilët u shpërngulën atje vite më parë për të ndjekur studimet.
“Që kur isha e vogël kam ëndërruar të këndoj në skena të mëdha dhe të bëhem një artiste profesionale. Kjo ëndërr tani ka nisur të bëhet realitet", shprehet Hana.
Historia e saj është dëshmi se talenti, puna dhe ëndrra e madhe mund ta çojnë zërin e Kosovës në skenat ndërkombëtare.