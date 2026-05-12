Zyrtari i lartë ushtarak ukrainas thotë se kanë parë UFO, publikon videon
Një këshilltar i lartë për teknologjinë dhe luftën me dronë në Ministrinë e Mbrojtjes së Ukrainës publikoi të hënën fotografi dhe video të UFO-ve të vërejtura nga forcat ushtarake ukrainase, dhe disa të ngjashme - por jo identike - me përmbajtje të lidhur me UFO-t të publikuar nga Pentagoni javën e kaluar.
Serhiy "Flash" Beskrestnov, një specialist ukrainas i dronëve dhe luftës elektronike, tha se pamja ndodhi në maj 2025 dhe se qeveria ishte në dijeni të incidentit, transmeton Telegrafi.
Regjistrimi video bardh e zi me infra të kuqe një minutëshe tregon një objekt të rrumbullakosur me një burim të dukshëm nxehtësie në mes dhe gjashtë kone të mprehta që dalin nga një trup kryesor në formën e një sfere të rrafshuar. Një re, ose re më e ngrohtë se ajri i natës, është e dukshme pas objektit.
Videoja e dronit u regjistrua nga një operator i dronëve gjatë operacioneve luftarake në një lartësi prej 800 metrash, tha Beskrestnov.
Objekti qëndron pezull ose lëviz ngadalë gjatë videos, pa reaguar dukshëm ndaj dronit.
Piloti rrotullon një kamerë vëzhgimi anash dhe vertikalisht pasi ka vërejtur UFO-n.
Fotografi nga pamje të tjera të pretenduara të UFO-ve treguan një objekt në formë puroje që lëshonte nxehtësi mbi tokë të hapur bujqësore. /Telegrafi/