Zyrtare: Real Madridi prezanton Denzel Dumfries, kontratë deri në 2030
Real Madridi dhe Interi kanë arritur marrëveshje për kalimin e mbrojtësit holandez Denzel Dumfries.
Ai pritet të jetë pjesë e skuadrës madrilene deri më 30 qershor 2030. Ky afrim shihet si përforcim i rëndësishëm për krahun e djathtë të mbrojtjes.
Dumfries vjen pas disa sezoneve të forta me Interin, ku u bë një nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit.
Ai është dalluar për fuqinë fizike, depërtimet në sulm dhe kontributin në fazën ofensive. Me skuadrën italiane ka shënuar gola dhe ka dhënë asistime në Serie A dhe në garat evropiane.
Më herët në karrierë, ai ka luajtur te PSV Eindhoven, ku u zhvillua si lojtar i rëndësishëm në kampionatin holandez.
Gjithashtu ka qenë pjesë e Sparta Rotterdam dhe Heerenveen, duke fituar përvojë të madhe në futbollin vendas. Hap pas hapi, ai është rritur deri në nivelin elitar evropian.
Comunicado Oficial: Dumfries.
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2026
Në nivel përfaqësues, Dumfries është një nga lojtarët kryesorë të Holandës.
Ai ka marrë pjesë në turne të mëdha ndërkombëtare dhe ka dhënë paraqitje vendimtare për kombëtaren.
Kalimi te Real Madridi konsiderohet një hap i madh në karrierën e tij dhe një forcim i rëndësishëm për skuadrën spanjolle. /Telegrafi/