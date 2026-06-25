Zyrtare: Lorik Dobratiqi, lojtar i ri i Ballkanit
Ballkani ka njoftuar zyrtarisht transferimin e sulmuesit anësor, Lorik Dobratiqi, i cili vjen si lojtar i lirë pas përfundimit të kontratës me Prishtinën e Re.
Klubi therandas ka njoftuar sot (e enjte) gjatë ditës transferimin e dytë të kësaj vere. Bëhet fjalë për sulmuesin Lorik Dobratiqi.
“FC Ballkani ka kënaqësinë të prezantojë sulmuesin anësor Lorik Dobratiqi, i cili ka nënshkruar kontratë trevjeçare me ekipin tonë dhe do të jetë pjesë e klubit deri në verën e vitit 2029”.
“Dobratiqi luan në krahun e majtë të sulmit. Pritet të shtoj konkurrencën, por dhe cilësinë në repartin ofensiv të ekipit tonë! Mirë se vjen në familjen e madhe të FC Ballkanit, Lorik!”, thuhet në njoftimin e Ballkanit.
Ndryshe, tre herë kampionët e Kosovës para disa ditësh kanë konfirmuar edhe transferimin e mesfushorit Edvin Kuç, i cili ishte kapiten dhe njëri nga lojtarët më të rëndësishëm në epokën e artë të Ballkanit. /Telegrafi/