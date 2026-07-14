Zyrtare: Leandro Trossard largohet nga Arsenali, transferohet te Besiktasi
Arsenali ka konfirmuar zyrtarisht largimin e Leandro Trossard, i cili ka kompletuar transferimin te Besiktasi.
Sulmuesi belg ka nënshkruar një kontratë trevjeçare me gjigantin turk, me mundësi vazhdimi edhe për një vit tjetër.
Klubi londinez bëri të ditur se i kishte dhënë leje 31-vjeçarit të udhëtonte drejt Stambollit për të finalizuar transferimin, ndërsa Besiktasi e ka prezantuar tashmë zyrtarisht futbollistin.
𝐋𝐞𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐓𝐫𝐨𝐬𝐬𝐚𝐫𝐝 🌟
✈️ Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali
🕣 19.30 pic.twitter.com/Tbkd4jJLVg
— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 14, 2026
Trossard i jep fund aventurës së tij me Arsenalin pas disa sezoneve, gjatë të cilave ishte një pjesë e rëndësishme e repartit ofensiv të skuadrës londineze.
Me këtë transferim, Besiktasi siguron shërbimet e një lojtari me përvojë të madhe në futbollin evropian, ndërsa Trossard do të nisë një kapitull të ri të karrierës së tij në Superligën e Turqisë./Telegrafi/