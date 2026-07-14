ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Arsenali ka konfirmuar zyrtarisht largimin e Leandro Trossard, i cili ka kompletuar transferimin te Besiktasi.

Sulmuesi belg ka nënshkruar një kontratë trevjeçare me gjigantin turk, me mundësi vazhdimi edhe për një vit tjetër.

Klubi londinez bëri të ditur se i kishte dhënë leje 31-vjeçarit të udhëtonte drejt Stambollit për të finalizuar transferimin, ndërsa Besiktasi e ka prezantuar tashmë zyrtarisht futbollistin.

Trossard i jep fund aventurës së tij me Arsenalin pas disa sezoneve, gjatë të cilave ishte një pjesë e rëndësishme e repartit ofensiv të skuadrës londineze.

Me këtë transferim, Besiktasi siguron shërbimet e një lojtari me përvojë të madhe në futbollin evropian, ndërsa Trossard do të nisë një kapitull të ri të karrierës së tij në Superligën e Turqisë./Telegrafi/

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