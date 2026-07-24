Zyrtare: Feronikeli ’74 transferon Gjelbrim Taipin
Feronikeli 74' ka bërë goditjen e radhës në afatin kalimtar, duke zyrtarizuar transferimin e mesfushorit Ghelbrim Taipi.
Klubi nga Drenasi ka njoftuar se Taipi është tashmë pjesë e skuadrës, duke i shtuar ekipit përvojë, cilësi dhe lidership në repartin e mesfushës.
"Me kënaqësi ju njoftojmë se Xhelbrim Taipi është zyrtarisht pjesë e FC Feronikeli 74", thuhet në komunikatën e klubit.
Taipi vjen te Feronikeli 74' pas një karriere të ndërtuar në futbollin vendor dhe ndërkombëtar, ku ka fituar përvojë të rëndësishme dhe ka qenë pjesë e disa skuadrave.
Me ardhjen e tij, drejtuesit e klubit presin që mesfushori të sjellë stabilitet, organizim dhe karakter në fushë, duke u bërë një nga figurat udhëheqëse të ekipit në sezonin e ri.
Së fundmi Taipi ishte pjesë e klubit të Prishtinës./Telegrafi/