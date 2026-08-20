Zyrtare: Barcelona transferon përfundimisht Cancelon
Joao Cancelo është zyrtarisht lojtar i përhershëm i Barcelonës, pasi klubi katalanas ka konfirmuar transferimin e tij nga Al-Hilal.
Pavarësisht raportimeve fillestare se klubi saudit kërkonte një shumë të konsiderueshme për shitjen e mbrojtësit portugez, Cancelo ka ndërprerë para kohe kontratën me Al-Hilal, duke i hapur rrugë rikthimit të tij në “Camp Nou”.
Mbrojtësi i krahut, i cili kaloi pjesën e dytë të sezonit 2025/26 në huazim te Barcelona, ka firmosur një kontratë të re trevjeçare me gjigantin katalanas.
Trajneri Hansi Flick kishte insistuar për transferimin e Cancelos, pasi ishte impresionuar nga paraqitjet e tij sezonin e kaluar.
Transferimi nuk mundi të finalizohej para ndeshjes së djeshme për trofeun Joan Gamper, për shkak të disa çështjeve burokratike.
Tani, Barcelona pritet të përshpejtojë procedurat për regjistrimin e Cancelos, në mënyrë që portugezi të jetë i gatshëm për ndeshjen hapëse të La Ligës të dielën ndaj Elches. /Telegrafi/