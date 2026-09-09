Zidane zgjedh Messin si lojtarin më të madh të të gjitha kohërave, shpërfill Pelen, Maradonën dhe Ronaldon
Trajneri i Francës, Zinedine Zidane, e ka cilësuar Lionel Messin si lojtarin më të mirë në botë dhe tha se do t'i jepte atij Topin e Artë edhe këtë vit.
Zidane, një ish-legjendë e Real Madridit si lojtar dhe trajner ka thënë gjithashtu se do të votonte për Messin 100 herë nëse do të mundte, pasi sipas tij ai po garon në nivelin më të lartë në moshën 39-vjeçare.
“Do të votoja për të 100 herë. Njerëzit nuk e kuptojnë sa e pabesueshme është që Messi është ende ndër lojtarët më të mirë në botë në moshën 39 vjeçare. Nuk do të më habiste nëse Messi do të fitonte Topin e Artë”, ka thënë fillimisht Zidane.
“Nëse ka dikush që nuk e kupton se kush është lojtari më i mirë i të gjitha kohërave, janë njerëzit që nuk e kuptojnë futbollin", përfundoi trajneri i Francës.
🚨🗣️ Zinedine Zidane on Messi's Ballon d'Or odds: "I would vote for him 100 times."
"I wouldn't be surprised if Messi won the award. If anyone still has doubts about the GOAT debate, honestly, that person does not belong in football society." pic.twitter.com/WEb1T0zDcb
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 9, 2026
Ndryshe, Messi nuk është ndër favoritët për të fituar Topin e Artë. Ai luan për Inter Miamin në MLS, me të cilët fitoi Kupën vitin e kaluar. Ai arriti në finalen e Kupës së Botës me kombëtaren e Argjentinës këtë vit, por nuk e mbrojti medaljen e artë, e cila shkoi në Spanjë.
Messi ka fituar tashmë tetë Topa të Artë. Ai ishte gjithashtu fitues i Kupës së Botës me Argjentinën në vitin 2022 dhe ka fituar katër Liga të Kampionëve me Barcelonën.
Ai ka luajtur 207 ndeshje për Argjentinën dhe ka shënuar 125 gola. Kontrata e tij me Inter Miami është e vlefshme për dy vjet të tjera. /Telegrafi/