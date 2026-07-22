Zendaya mahnit me një dukje të re në eventin e Spider-Man në Meksikë
Zendaya dhe bashkëshorti i saj, Tom Holland, pozuan në një moment romantik përpara rrotës gjigante panoramike Aztlán 360, gjatë një eventi me fansa në Mexico City të hënën.
Çifti i sapomartuar po promovon rikthimin e tyre në rolet e MJ dhe Peter Parker në vazhdimin e filmit superhero Spider-Man: Brand New Day, me regji nga Destin Daniel Cretton, i cili do të shfaqet në kinema më 31 korrik.
Zendaya dhuroi edhe një herë një paraqitje të jashtëzakonshme në modë, e veshur me një fustan elegant të zi me panele dantelle, të cilin e kompletoi me vathë në formë merimange.
Aktorja 29-vjeçare prezantoi një pamje të re me një stil flokësh me balluke të rreme shumë të shkurtra dhe një topuz të rremë sipër flokëve të saj natyrale ngjyrë kafe.
Holland, 30 vjeç, zgjodhi një pamje më të thjeshtë, me një kostum të zi dhe një kravatë të së njëjtës ngjyrë, të kompletuar me një karficë në formë merimange.
Aktori britanik konfirmoi më në fund për revistën Esquire muajin e kaluar se ishte martuar fshehurazi me kolegen e tij nga Spider-Man diku përpara muajit mars.
Holland dhe Zendaya u përfolën për një lidhje që në vitin 2017, gjatë promovimit të filmit Spider-Man, por ata e konfirmuan romancën në vitin 2021, pas një puthjeje të gjatë brenda makinës sportive Audi me vlerë 125 mijë dollarë të Hollandit, jashtë shtëpisë së nënës së Zendayas në Silver Lake.
Çifti gjithashtu luan së bashku në adaptimin kinematografik të Christopher Nolan për veprën The Odyssey të Homerit, i cili arriti të rikuperojë buxhetin prej 250 milionë dollarësh që në fundjavën e parë të shfaqjes.
Filmi fantastik i Universal Pictures ka marrë vlerësimin "Certified Fresh" me 95% nga kritikët (bazuar në 402 recensione) dhe një vlerësim edhe më të lartë prej 97% nga publiku në platformën Rotten Tomatoes.