Zendaya bëhet virale në reklamën e re të “Spider-Man: Brand New Day”
Reklama e re për filmin “Spider-Man: Brand New Day”, me protagonistë Tom Holland dhe Zendaya, është bërë hit në rrjetet sociale falë një momenti humoristik me aktoren.
Në videon e shkurtër promocionale, Tom shihet në një kinema duke ngrënë kokoshka, ndërsa më pas i bashkohet Zendaya, e cila merr kokoshkat e tij dhe fillon t’i hajë me shumë entuziazëm.
Pikërisht mënyra e saj energjike e interpretimit, me mimika dhe lëvizje të veçanta, ka bërë që videoja të bëhet virale.
Zendaya
Klipi i publikuar në platformën X ka marrë mbi 10 milionë shikime, ndërsa përdoruesit kanë komentuar me humor performancën e Zendayas.
Disa fansa e kanë mbrojtur Zendayan duke theksuar se ajo është pjesë e gjeneratës Z, derisa të tjerë kanë vazhduar të bëjnë shaka me “lëvizjet mileniale” të saj gjatë ngrënies së kokoshkave.
Ndërkohë, interesi për filmin e ri të Marvel është rritur edhe më shumë.
I love my girl but the millennial movements are killing me 😭😭😭 https://t.co/kjhuyCGQXk
— bebe doll 🍉 (@hautebarbiee) July 12, 2026
“Spider-Man: Brand New Day” do të dalë në kinema më 31 korrik 2026, me rikthimin e Tom Holland si Spider-Man dhe Zendaya si MJ.
Ngjarjet e filmit do të vazhdojnë pas “Spider-Man: No Way Home” (2021), ku Peter Parker vendosi të fshinte ekzistencën e tij nga kujtesa e njerëzve që donte.
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Në kast rikthehen edhe Jacob Batalon si Ned Leeds dhe Jon Bernthal si Punisher, gjersa regjinë e filmit e ka marrë përsipër Destin Daniel Cretton. /Telegrafi/