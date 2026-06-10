Zbulohet oferta ‘qesharake’ e Barcelonës për Alvarez pas sulmit publik të Atleticos
Atletico Madrid nisi një sulm publik ndaj Barcelonës pasi gjigantët katalunas thuhet se paraqitën një ofertë prej 100 milionë eurosh për të nënshkruar me Julian Alvarez.
Tani, sipas Cadena SER, një ofertë nuk u bë deri në zemërimin e Los Rojiblancos, me Barçën që dërgoi propozimin e tyre vetëm pas deklaratave dënuese.
Gjigantët katalunas thuhet se kanë paraqitur një ofertë prej 100 milionë eurosh përmes agjentit të Alvarez, por ishin të gatshëm ta paguanin atë vetëm me këste gjatë gjashtë viteve.
💰 El @FCBarcelona trató de fichar a Julián Alvarez con una oferta de 100 millones a pagar en seis años
👉 El club blaugrana hizo llegar esta oferta tras los polémicos posts del Atlético en redes y a través del representante del argentino
ℹ️ @manucarrenohttps://t.co/31AAfKfSfc
— Carrusel Deportivo (@carrusel) June 10, 2026
Kohët e fundit, Real Madridi mori një përgjigje të ngjashme nga Atletico pas propozimit të tyre prej 150 milionë eurosh për Alvarezin, i cili më pas u refuzua.
Barcelona e sheh atë si një lëvizje të planifikuar nga Los Blancos për të komplikuar ndjekjen e Alvarez, ndërsa gjithashtu ndihmon Atleticon të shtrëngojë kontrollin e sulmuesit.
Atletico Madridi theksoi gjithashtu se 26-vjeçari ka një klauzolë lirimi me vlerë 500 milionë euro në kontratën e tij. /Telegrafi/