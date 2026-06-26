Zbulohet kundërshtari i Francës në fazën e eliminimit direkt të Botërorit
Franca ka mbyllur me sukses fazën e grupeve në Grupin I me një fitore të rëndësishme ndaj Norvegjisë, duke siguruar vendin e parë në renditje dhe duke ruajtur bilancin perfekt në Kampionatin Botëror 2026.
Edhe pse Norvegjia siguroi kualifikimin në fazën nokaut pavarësisht humbjes, vëmendja u zhvendos shpejt te kundërshtarët e ardhshëm të dy skuadrave, si dhe data dhe vendet e zhvillimit të ndeshjeve të 1/16-tës.
Sfida në “Boston Stadium” u konsiderua një nga ndeshjet më të rëndësishme të fazës së grupeve. Franca konfirmoi edhe një herë stabilitetin dhe cilësinë e saj, duke treguar pse konsiderohet ndër favoritët kryesorë të turneut, ndërsa Norvegjia, pavarësisht rotacioneve në formacion, kishte siguruar më herët kalimin në fazën tjetër.
Me kë do të përballet Franca në 1/16?
Duke përfunduar e para në Grupin I, Franca tashmë e di kundërshtarin e saj në fazën e eliminimit direkt.
Franca do të përballet me Suedinë në raundin e 1/16-tës më 30 qershor në “New York New Jersey Stadium” në East Rutherford, New Jersey.
Fitorja e grupit i siguroi Francës një rrugë më të favorshme dhe shmangie të përballjeve më të vështira në këtë fazë.
Nëse “Gjelat” vazhdojnë ecurinë e tyre të fortë dhe kalojnë këtë sfidë, në raundin e 1/8-tës mund të përballen me një tjetër super-sfidë, me Gjermaninë si kundërshtar të mundshëm.
Me kë do të përballet Norvegjia në 1/16?
Pavarësisht se nuk e fituan grupin, Norvegjia u kualifikua si e dyta në Grupin I dhe gjithashtu ka tashmë të konfirmuar ndeshjen e saj në fazën nokaut.
Norvegjia do të përballet me Bregun e Fildishtë më 30 qershor në “AT&T Stadium” në Arlington, Texas.
Kjo ndeshje pritet të jetë shumë interesante, duke vënë përballë dy skuadra ambicioze që kërkojnë të shkruajnë histori në Botëror./Telegrafi/