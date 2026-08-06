Shpërthimi në një veturë në Gjilan, Policia jep detaje – një person i lënduar rëndë
Një shpërthim në një veturë ka ndodhur të mërkurën në mbrëmje në Gjilan, ku si pasojë një person është lënduar rëndë.
Rastin e ka konfirmuar për Telegrafin zëdhënësi i Policisë për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani.
“Më 05.08.2026 rreth orës 21:45 kemi pranuar një informatë përmes telefonit se në rrugën ‘Lufta e Gjilani 44’ në Gjilan ka ndodhë një detonim në një veturë. Menjëherë patrullat policore ju kanë përgjigjur thirrjes duke dalë në vendngjarje. Nga hetimet e para mësohet se një veturë është dëmtuar, dyshohet nga një mjet shpërthyes”, tha Hashani.
Tutje, bëhet e ditur se në veturë kanë qenë dy persona vozitësi dhe një pasagjere.
Vozitësi ka pësuar lëndime të rënda dhe është dërguar me urgjencë në spital, ndërsa pasagjerja është e lënduar lehtë.
Policia njofton se në vendngjarje kanë dalë të gjitha njësitet policore si dhe prokurori kujdestar i shtetit. Për momentin nuk dihen motivet e këtij rasti të rëndë. /Telegrafi/