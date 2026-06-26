Thyhet rekordi për më shumë gola të shënuar në një Kupë Bote
Kupa e Botës 2026 është bërë edicioni me më shumë gola në historinë e Kampionateve Botërore.
Rekordi u thye mëngjesin e sotëm (e premte) gjatë ndeshjes së Grupit D midis Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë, kur Auston Trusty shënoi golin e tij të 173-të të turneut.
Ky gol i shënuar tejkaloi rekordin e mëparshëm prej 172 golash të vendosur në ‘Katar 2022’. Rekordi u thye në ndeshjen e 59-të të turneut.
173 goals at @FIFAWorldCup 2026! ⚽️
More than any other edition of the tournament, a new record 👏 pic.twitter.com/gVhcO3GUeU
— FIFA (@FIFAcom) June 26, 2026
Për krahasim, rekordi i mëparshëm prej 172 golash në Katar u arrit gjatë gjithë turneut, ose 64 ndeshjeve të luajtura.
Kupa e Botës 2026 do të jetë e para që do të ketë 48 ekipe në vend të 32, që do të thotë se do të luhen gjithsej 104 ndeshje, 40 më shumë se në edicionin e mëparshëm.
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, foli gjithashtu për rekordin e ri të thyer së fundmi.
"Thyerja e rekordit të Katarit prej 172 golash nënvizon emocionin dhe lojën sulmuese që e kanë bërë tashmë Kupën e Botës 2026 të paharrueshme", tha Infantino nëpërmjet një postimi në Instagram. /Telegrafi/