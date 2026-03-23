Zbulohen tre opinionistët e Ferma VIP
Ferma VIP nis zyrtarisht këtë të premte, duke rikthyer Arbana Osmanin në drejtimin e një prej formateve më të mëdha televizive.
Tashmë janë bërë publikë opinionistët e spektaklit. Përmes faqes zyrtare në Instagram, Ferma VIP ka konfirmuar panelin që do të shoqërojë këtë edicion.
Arbana Osmani/Instagram
Einxhel Shkira do të jetë një nga opinionistet, e njohur për qëndrimet e saj të drejtpërdrejta dhe komentet pa filtra. Në krah të saj do të jetë Armina Mevlani, e cila pritet të sjellë një qasje më të qetë dhe analitike.
Pjesë e panelit është edhe Ermal Mamaqi, i cili pritet të shtojë dozën e humorit dhe ironisë në diskutimet e spektaklit.
Me këtë treshe tashmë të konfirmuar, mbetet për t’u parë dinamika që do të krijohet në ekran gjatë këtij sezoni. /Telegrafi/
Ferma VIP/Instagram