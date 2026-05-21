Ylli i Stranger Things Noah Schnapp, diplomohet në një universitet prestigjioz pesë muaj pas finales së serialit ikonik
Noah Schnapp po nis një kapitull të ri në jetën e tij pasi u diplomua në Universitetin e Pensilvanisë, një nga universitetet prestigjioze që bën pjesë në grupin Ivy League.
Ylli 21-vjeçar i serialit Stranger Things ndau këtë javë në Instagram disa fotografi nga ceremonia e diplomimit me 26 milionë ndjekësit e tij.
Ai dukej shumë i lumtur me kapelen dhe mantelin e zi të diplomimit, ndërsa pozonte në një foto së bashku me prindërit e tij, Karine dhe Mitchell Schnapp, si edhe me motrën e tij binjake, Chloe.
Një tjetër fotografi tregonte aktorin duke qëndruar përpara skenës së ceremonisë, i rrethuar nga shokët e klasës.
Po ashtu, kishte edhe një video nga momenti kur u thirr emri i tij dhe ai kaloi në skenë për të marrë diplomën.
Në përshkrimin e postimit me disa fotografi, ai citoi frazën e famshme të Elle Woods nga Legally Blonde: “Çfarë, sikur është e vështirë???”.
Kjo vjen gati pesë muaj pasi përfundoi seriali i tij i famshëm fantastiko-shkencor në Netflix, ku ai luante personazhin Will Byers.
Gjithashtu, ka kaluar pak më shumë se një muaj që kur Schnapp bëri publik në Instagram lidhjen e tij me një të dashur të ri — duke shënuar kështu një periudhë emocionuese në jetën e tij si i ri.
Në dhjetor të vitit 2022, ai tregoi për Vogue se si planifikonte të balanconte jetën akademike me karrierën në Hollywood.
Në atë kohë ai ishte një student 18-vjeçar i vitit të parë dhe shpjegoi se do të ndiqte mësimet fizikisht derisa të ishte i nevojshëm në xhirimet e Stranger Things, ndërsa më pas do të kalonte në mësim online.