Ylli i serialit "Sex and the City" flinte në dysheme para famës: Mund të blija një kastravec dhe një copë djathë
Aktori amerikan Jason Lewis, i cili njihet për rolin e tij në serialin "Sex and the City", ka reflektuar mbi rrugën e tij të vështirë drejt famës përpara se të merrte një rol në serialin e famshëm të viteve '90.
Ai luajti rolin e Smith Jerrod, partnerit të dashurisë së Samantha Jones, luajtur nga Kim Cattrall. Kur ishte 21 vjeç, ai u zhvendos në Evropë për të qenë model.
"Isha i uritur për një kohë", tha ai gjatë një paraqitjeje si i ftuar në podcastin "Are You a Charlotte?" të koleges së tij Kristin Davis. Ai vazhdoi duke thënë se vizitonte furra buke dhe vidhte bagetë.
"Pastaj shkoja në ndonjë kafene në natyrë, merrja paketën e tyre me mustardë dhe e hidhja mbi një bagetë, dhe haja sanduiçe me mustardë për shumë vakte. Flija në dysheme," vazhdoi ai.
Ai tha se jeta e tij ndryshoi kur mori punën e parë.
"Mendoj se rreth një vit e gjysmë më vonë fillova të fitoja para 'të mira'. Pra, pati atë periudhë gjashtëmujore urie, kur mund të blija vetëm një kastravec dhe një copë djathë. Ishte e lehtë të qëndroja i dobët", bëri shaka ai.
Ai luajti në serialin "Sex and the City" nga viti 2003 deri në vitin 2004. Ai e ripërsëriti rolin në filmin e vitit 2008 "Sex and the City" dhe vazhdimin e tij në vitin 2010. /Telegrafi/