Ylli i ri i Botërorit ndez afatin kalimtar, PSG synon transferimin e tij
Luis Enrique ka identifikuar një nga objektivat kryesorë të Paris Saint-Germain për afatin kalimtar të verës, me kampionët e Francës që po monitorojnë nga afër talentin e madh të futbollit afrikan, Yan Diomande.
Sulmuesi anësor i RB Leipzigut ka qenë një nga zbulimet më të mëdha të vitit 2026, duke tërhequr vëmendjen e klubeve më të mëdha evropiane pas paraqitjeve mbresëlënëse si në Bundesligë ashtu edhe me Përfaqësuesen e Bregut të Fildishtë në Kupën e Botës.
Vetëm 19 vjeç, Diomande konsiderohet si një nga talentet më premtuese të futbollit botëror. Shpejtësia, aftësia në duelet një kundër një dhe ndikimi i tij në ndeshjet e mëdha kanë bërë që emri i tij të jetë në krye të listave të shumë klubeve elitare.
Sipas raportimeve nga Spanja dhe Gjermania, Luis Enrique e sheh Diomanden si përforcimin ideal për repartin ofensiv të PSG-së.
Klubi parisien vazhdon strategjinë e investimit te lojtarët e rinj me potencial të jashtëzakonshëm dhe beson se ivoriani mund të jetë një nga yjet e së ardhmes.
Megjithatë, transferimi nuk pritet të jetë i lehtë. RB Leipzigu e ka nën kontratë lojtarin deri në vitin 2030 dhe nuk ka vendosur klauzolë largimi, çka i jep klubit gjerman kontroll të plotë mbi çdo negociatë të mundshme.
Interesimi për Diomanden është rritur ndjeshëm pas Botërorit 2026.
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Liverpooli raportohet se ka paraqitur një ofertë afër 100 milionë eurove, por ajo është refuzuar nga Leipzigu, një sinjal i qartë se gjermanët nuk kanë ndërmend të heqin dorë lehtë nga një prej aseteve të tyre më të vlefshme.
PSG-ja po përgatitet të futet në garë për nënshkrimin e sulmuesit, ndërsa klube të tjera të mëdha evropiane gjithashtu po ndjekin me interes zhvillimet rreth tij.
Në Paris besojnë se Ligue 1 mund të jetë një destinacion ideal për vazhdimin e zhvillimit të Diomandes, duke i ofruar një mjedis konkurrues dhe njëkohësisht mundësinë për të luajtur në një skuadër që synon trofetë më të mëdhenj evropianë.
Për momentin, Leipzigu mbetet i vendosur ta mbajë lojtarin dhe po shqyrton mundësinë e përmirësimit të kushteve financiare të kontratës së tij. Megjithatë, me interesimin e vazhdueshëm të PSG-së, Liverpoolit dhe gjigantëve të tjerë të Evropës, Yan Diomande pritet të jetë një nga emrat më të përfolur të afatit kalimtar të verës. /Telegrafi/