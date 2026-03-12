Ylli i Real Madridit nuk është më i paprekshëm, klubi ia cakton çmimin e kartonit
Real Madrid thuhet se ka vendosur një çmim për kartonin e mesfushorit Eduardo Camavinga.
‘Los Blancos’ kaluan një natë të shkëlqyer në ‘Santiago Bernabeu’ të mërkurën, duke u përballur me Manchester City në Ligën e Kampionëve.
Një hat-trick i mrekullueshëm nga Federico Valverde siguroi një fitore bindëse 3-0 për ekipin kundër skuadrës së Pep Guardiolës.
Camavinga filloi nga stoli dhe u aktivizua në minutën e 70-të, duke zëvendësuar Arda Guler.
Mesfushori francez është lidhur me një largim nga ‘Los Blancos’ muajt e fundit, dhe tani raportohet se është vendosur një çmim për kartonin e tij.
Sipas gazetës spanjolle MARCA, gazetari Matteo Moretto deklaroi se Madrid do të kërkojë rreth 50 milionë euro për Camavingan.
"Ai nuk është një lojtar i pashitshëm, tashmë disa klube të Premier League po e presin. Për momentin, Real Madrid nuk ka vendosur një çmim final, por është e qartë se nuk duan të shesin për më pak se 50 milionë euro", ka deklaruar Moretto.
Camavinga iu bashkua gjigantit spanjoll në verën e vitit 2021 nga ekipi francez Rennes në një marrëveshje që raportohet se vlente rreth 39.5 milion euro.
Që nga ajo kohë, 23-vjeçari ka zhvilluar 211 paraqitje në të gjitha kompeticionet për Madridin, duke shënuar gjashtë gola. Ai ka fituar gjithashtu dy tituj të La Ligas dhe dy Liga të Kampionëve, si dhe trofe të tjerë.
Në muajt e fundit, Camavinga është lidhur me klube si Liverpool, Manchester United dhe Arsenal.
Ai ka pasur minuta të kufizuara në fushë muajt e fundit, duke u kaluar para nga lojtarë si Valverde dhe Aurelien Tchouameni./Telegrafi/