Ylli i OnlyFans mohoi se vendndodhja e bosit të drogës El Mencha u zbulua për shkak të saj: Nuk kam të bëj fare me këtë
Ylli i OnlyFans, Maria Julissa, mohoi se ishte falë saj që forcat meksikane të sigurisë zbuluan vendndodhjen e Nemesia Oseguera Cervantes, e njohur më mirë si El Mencho, udhëheqësi i vrarë i kartelit New Generation Jalisco.
Thashethemet filluan të përhapeshin pasi një foto e rreme e të dyve, e bërë me ndihmën e inteligjencës artificiale, u postua në rrjetet sociale.
“Dua ta bëj absolutisht të qartë: Nuk kam të bëj fare me këtë situatë. Informacioni që qarkullon është i rremë. U kërkoj të gjithëve të mos bien pre e lajmeve të rreme dhe të kërkojnë gjithmonë burime të besueshme”, shkroi ajo në profilin e saj në Instagram.
Mbetet e paqartë pse Maria Julissa u bë objekt i pretendimeve të pabaza, pasi autoritetet meksikane nuk e kanë bërë të ditur identitetin e gruas që vizitoi fermën e tij në Tapalpa rurale.
Pavarësisht mungesës së provave, në rrjetet sociale janë përhapur postime të shumta që pretendojnë se ajo ishte një nga të dashurat e udhëheqësit të kartelit të vrarë.
Ministri meksikan i Mbrojtjes, Ricardo Trevilla, deklaroi më parë se forcat meksikane të sigurisë e gjetën El Menchon falë të dashurës së tij, emrin e së cilës ai nuk e zbuloi.
Ajo u largua nga ferma në Tapalapa, dhe El Mencho dhe pjesa tjetër e kartelit të tij mbetën të fshehur. Pas kësaj, ushtria meksikane dërgoi forcat e saj speciale dhe pasoi një konfrontim. Karteli hapi zjarr ndaj ushtarëve, pas të cilit El Mencho dhe bashkëpunëtorët e tij u vranë. /Telegrafi/