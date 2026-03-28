Ylli i madh anglez i hap derën një transferimi të mundshëm te Real Madridi
Real Madridi po planifikon të transferojë një mesfushor të ri gjatë kësaj vere dhe, para hapjes së afatit kalimtar, ka disa objektiva në listë.
Mesfushori i Manchester City, Rodri, nuk është më në mesin e tyre, por klubi madrilen vazhdon të monitorojë tregun e Premier League. Në veçanti, një emër që ka tërhequr vëmendjen është Adam Wharton.
Real Madridi e ka ndjekur Whartonin për më shumë se një vit dhe ai ka lënë përshtypje shumë pozitive te drejtuesit sportivë të klubit.
Në moshën 22-vjeçare dhe tashmë pjesë e kombëtares së Anglisë, ai përputhet në mënyrë perfekte me politikën e transferimeve që “Los Blancos” kanë ndjekur vitet e fundit, duke e bërë një lëvizje të mundshme.
Gjasat për këtë transferim janë rritur edhe më shumë, pasi raportime nga Anglia bëjnë të ditur se Wharton ka kërkuar të largohet nga Crystal Palace këtë verë.
Ai synon të transferohet te një klub që luan në Ligën e Kampionëve dhe, ndonëse kërkohet nga Manchester United, Liverpool dhe Manchester City, destinacioni i tij mund të jetë 'Santiago Bernabeu'.
Megjithatë, pavarësisht dëshirës së lojtarit për t’u larguar, Crystal Palace e ka bërë të qartë se çdo transferim do të realizohet vetëm sipas kushteve të klubit.
Ata kanë vendosur një çmim prej 100 milionë eurosh për mesfushorin, shifër kjo që mund të dekurajojë interesimin e Real Madridit.
Në këtë fazë, Real Madridi ende nuk e ka të qartë objektivin përfundimtar për verën, por Wharton mbetet një nga opsionet kryesore në listën e ngushtë.
Klubi e konsideron atë një nga alternativat më tërheqëse në treg dhe, edhe pse çmimi aktual është 100 milionë euro, fakti që lojtari dëshiron të largohet mund të ndikojë në uljen e tarifës së transferimit./Telegrafi/