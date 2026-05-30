Paris Saint-Germaini dhe Arsenali do të takohen me fillim nga ora 18:00 në finalen e madhe të Ligës së Kampionëve për edicionin 2025/2026.

Skuadra e Enriques arrin si kampione në fuqi pas shkatërrimit bindës 5-0 të Interit sezonin e kaluar dhe tani është një fitore larg të qenit klubi i parë që nga Real Madridi në vitet 2017 dhe 2018 që mbron me sukses titullin e Ligës së Kampionëve.

Në ndërkohë kampionët e sapokurorëzuar të Ligës Premier, Arsenali, i dhanë fund një pritjeje 22-vjeçare për të rimarrë titullin anglez, ndërkohë po ndjekin diçka edhe më të pakapshme: Kupën e parë Evropiane në historinë e klubit.

Në këtë sfidë Enrique i ke besuar yjeve si Kvaratskhelia, Dembele dhe Doue, teksa nuk ka ndonjë befasi as në repartet e tjera.

Në anën tjetër Arteta ka vendosur të futet me sistemin e përhershëm 4-2-3-1, me Saka dhe Trossard në krahë të sulmit dhe Havertz si pikë reference.

Formacionet zyrtare:

PSG: Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Ruiz, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Doue.

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Skelly, Odegaard, Saka, Havertz, Trossard.

/Telegrafi/

Liga e KampionëveNdërkombëtareEkipetFutbollArsenalSport
telegrafi sport app