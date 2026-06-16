Ylli i kombëtares franceze arrin marrëveshje personale me Arsenalin
Arsenali ka intensifikuar përpjekjet për transferimin e mesfushorit të Romës, Manu Kone, pasi raportohet se ka arritur marrëveshje për kushtet personale me përfaqësuesit e lojtarit.
25-vjeçari, i cili aktualisht ndodhet me kombëtaren e Francës në Kupën e Botës 2026, është shndërruar në një nga objektivat kryesorë të “Topçinjve” për afatin kalimtar të verës, teksa klubi londinez synon të përfitojë nga situata e vështirë financiare e Romës.
Skuadra nga veriu i Londrës ka bërë përparim të konsiderueshëm në përpjekjet për të siguruar shërbimet e mesfushorit francez.
Sipas Corriere della Sera, Kone fillimisht kishte preferuar një transferim fitimprurës te Paris Saint-Germain dhe më herët kishte refuzuar interesimin e Atletico Madridit. Megjithatë, me kampionët francezë që nuk kanë konkretizuar interesimin e tyre, Arsenali ka shfrytëzuar situatën për të negociuar me sukses me rrethin e lojtarit një kalim të mundshëm në “Emirates Stadium”.
Roma ndodhet nën presion të madh për të realizuar një shitje para datës 30 qershor, në mënyrë që të përmbushë detyrimet e rrepta të ‘Fair Play Financiar’.
Klubi italian fillimisht kishte vendosur një çmim prej 50 milionë eurosh për mesfushorin e tij, i cili ka shkëlqyer nën drejtimin e Gian Piero Gasperinit.
Mikel Arteta e sheh 25-vjeçarin si zgjidhjen ideale taktike për të lehtësuar barrën mbrojtëse që aktualisht mban Declan Rice në mesfushën e Arsenalit.
Aftësia e Kones për ta qarkulluar topin me shpejtësi drejt fazës ofanzive mund t’i japë më shumë ritëm dhe dinamizëm repartit të mesfushës së skuadrës londineze.
Për më tepër, ai do të ofronte një profil teknik ndryshe nga Martin Zubimendi, stili më i ngadaltë i lojës së të cilit është konsideruar gjithnjë e më pak i përshtatshëm për sistemin dinamik dhe fluid të Artetës./Telegrafi/