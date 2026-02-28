Ylli i "Emily in Paris" flet hapur për betejën e saj me një çrregullim të të ngrënit: Është një rikuperim që kërkon kohë
Lily Collins, ylli i serialit "Emily in Paris", ka folur për luftën e saj të gjatë me një çrregullim të të ngrënit dhe ka theksuar se rikuperimi është një proces i vazhdueshëm.
Aktorja tha se të flasësh hapur për këtë është njëkohësisht tmerruese dhe përmbushëse, dhe se askush nuk duhet të vuajë në heshtje dhe turp. Collins (36) e bëri njoftimin me rastin e Javës së Ndërgjegjësimit për Çrregullimet e të Ushqyerit.
"Dua ta shfrytëzoj këtë moment për të tërhequr vëmendjen ndaj Javës së Ndërgjegjësimit për Çrregullimet e të Ushqyerit", shkroi ajo në Instagram më 26 shkurt.
Ajo gjithashtu vlerësoi punën e Shoqatës Kombëtare të Çrregullimeve të të Ushqyerit në SHBA (NEDA), duke e quajtur atë "punë shpëtuese jetësh", tha ajo.
Foto: EPA-EFE
Aktorja foli për herë të parë hapur për luftën e saj me një çrregullim të të ngrënit në vitin 2017, pasi luajti një grua të re që luftonte me anoreksinë në dramën "To the Bone".
Në koleksionin “Unfiltered: Pa Turp, Pa Kënaqësi, Vetëm Unë”, Collins zbuloi se problemet e saj filluan në moshën 16 vjeç, kur babai i saj, muzikanti Phil Collins, po divorcohej nga gruaja e tij e atëhershme.
“Nuk munda ta përballoja dhimbjen dhe konfuzionin e divorcit të babait tim dhe e pata të vështirë të balancoja jetën time si adoleshente me dy karriera serioze - të dyja të zgjedhura nga unë, por kryesisht të përqendruara rreth pamjes sime”, shkroi Collins, ndër të tjera.
Duke reflektuar mbi rolin e saj në “To the Bone”, Collins shtoi: “Si dikush që kam luftuar me një çrregullim të të ngrënit dhe që më është dhënë mundësia të tregoj historinë e shumë njerëzve që po kalojnë gjëra të ngjashme, gjithmonë kam kërkuar më shumë ndërgjegjësim dhe mirëkuptim, në mënyrë që askush të mos vuajë në heshtje ose turp.”
Aktorja theksoi se rikuperimi duket ndryshe për të gjithë dhe se është një proces i gjatë, por se me ndihmën e organizatave si NEDA dhe filmave si "To the Bone" e kishte më të lehtë të lidhej me të tjerët dhe të ndihej më pak e vetmuar. /Telegrafi/