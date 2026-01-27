Ylli i Barcelonës: Ta krahasosh Yamalin me Messin është një çmenduri
Mesfushori i Barcelonës, Dani Olmo, ka hedhur poshtë krahasimet mes talentit të ri Lamine Yamal dhe legjendës së klubit, Lionel Messi, duke i cilësuar ato si “çmenduri” dhe duke kërkuar që sulmuesi i ri të lejohet të ndjekë rrugën e tij.
Duke folur para përballjes vendimtare të Ligës së Kampionëve me Kopenhagën, Olmo theksoi presionin e jashtëzakonshëm që vjen nga krahasimi me një nga lojtarët më të mëdhenj në histori.
Olmo i ka pranuar aftësitë spektakolare dhe potencialin e jashtëzakonshëm të Yamalit, por ka theksuar se 18-vjeçari ka nevojë për hapësirë që të zhvillohet pa barrën e pritshmërive kolosale.
Ky qëndrim përkon me thirrjet e figurave të tjera të rëndësishme të futbollit, përfshirë Pep Guardiolën dhe Xavin, të cilët gjithashtu kanë mbështetur idenë që Yamal të lejohet të zhvillohet në mënyrë natyrale.
Pavarësisht fjalëve të kujdesshme të Olmos, krahasimet vazhdojnë të ushqehen nga ngritja e jashtëzakonshme e Yamalit.
Pasi debutoi me Barcelonën në moshën vetëm 15-vjeçare, Yamal ka thyer disa rekorde, përfshirë atë të golashënuesit më të ri në historinë e La Ligës.
Duke folur para përballjes me Kopenhagën, Olmo u pyet për Yamalin dhe krahasimet me Messin.
“Për rrugët nuk mund të thuhet asgjë, apo jo? Lamine ka rrugën e tij. Ai e di këtë. Ta krahasosh me Messin është çmenduri”.
“Edhe pse Lamine është spektakolar dhe na jep shumë, ai do të na japë edhe shumë më tepër në të ardhmen”.
“Ne jemi këtu për ta ndihmuar, për ta bërë më të mirë. Nëse ai luan mirë, skuadra do të fitojë. Është një gjë kolektive”, ka deklaruar spanjolli./Telegrafi/