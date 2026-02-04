Ylli i Arsenalit i mbyll derën Real Madridit: Nuk kanë nevojë për dikë si unë
Real Madrid vendosi të mos transferojë një mesfushor gjatë verës, pas largimeve të Toni Kroos dhe Luka Modric në vite të njëpasnjëshme.
Ky vendim ka qenë gjerësisht i debatueshëm, pasi klubi besonte se kishte mjaftueshëm cilësi për të realizuar tranzicionin drejt një mesfushe të re.
Së fundmi, megjithatë, është raportuar se transferimi një mesfushori është prioritet për verën e ardhshme.
“Los Blancos” janë lidhur me interes për Kees Smit dhe Adam Wharton, por në fund vendosën të mos ndërmarrin lëvizje për asnjërin prej tyre.
Talenti holandez mbetet në listën e ngushtë të Real Madridit, ndërsa trajneri i atëhershëm, Xabi Alonso, ishte në favor të afrimit të Martin Zubimendit.
Në atë kohë, ish-mesfushori i Real Sociedad kishte rënë dakord për një transferim prej 70 milionë eurosh te Arsenali, por në Spanjë disa e kanë cilësuar atë si përforcimin ideal për “Los Blancos”.
Duke folur pas kualifikimit të Arsenalit në finalen e Carabao Cup, pas fitores me rezultat të përgjithshëm 4-2 ndaj Chelseat, pyetja iu parashtrua drejtpërdrejt Zubimendit.
“Real Madrid ka nevojë për një lojtar si unë? Jo. Mendoj se Real Madrid ka më shumë se mjaftueshëm lojtarë për të bërë mirë, ndaj nuk besoj se kanë nevojë për dikë si unë”, ka deklaruar Zubimendi.
Zubimendi po garon për një vend titullari në përfaqësuesen e Spanjës për Kupën e Botës, ashtu siç ishte rasti edhe me shokun e tij të ekipit, Mikel Merino.
Megjithatë, ky i fundit ka mbetur jashtë fushave pas një lëndimi të rëndë, çka mund ta detyrojë të mungojë në turneun madhor./Telegrafi/