Ylli i Arsenalit arrin marrëveshje për t’u transferuar në Turqi
Arsenali raportohet se ka arritur një marrëveshje për shitjen e sulmuesit Leandro Trossard te gjiganti turk Besiktas, ndërsa trajneri Mikel Arteta tashmë ka identifikuar zëvendësuesin e tij.
Trossard ishte një nga lojtarët kyç në sezonin e fundit të titullit të Ligës Premier për Arsenal, duke shënuar edhe gol vendimtar ndaj West Hamit, një ndeshje që kishte ndikim të madh në garën për trofe.
31-vjeçari, i cili ka kontratë me “Topçinjtë” deri në vitin 2027, iu bashkua klubit nga Brightoni në vitin 2023 dhe që atëherë ka regjistruar 36 gola dhe 34 asistime në 174 paraqitje për klubin londinez.
Megjithëse konsiderohet si një element i rëndësishëm i skuadrës së Mikel Artetës, raportimet tregojnë se largimi i tij këtë verë është shumë pranë finalizimit.
Sipas Ben Jacobs, është arritur një “marrëveshje në parim” për transferimin e tij në vlerën rreth 18 milionë euro + 2 milionë euro bonuse.
Besiktas reach an agreement in principle with Arsenal to sign Leandro Trossard. €18m+€2m fee.
Trossard is still to finalise terms, but Besiktas confident.
Al-Diriyah never made a formal offer despite reports.
Trossard currently in Seattle and focused on finishing the World… pic.twitter.com/EahG7g0auf
— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 4, 2026
Ndërkohë, The Athletic raporton se marrëveshja ende nuk është përfunduar plotësisht, pasi po diskutohen detajet e pagës që mund të shkojë deri në rreth 9 milionë euro në vit, si dhe kushtet personale të lojtarit.
Trossard aktualisht ndodhet me Kombëtaren e Belgjikës në Kupën e Botës, teksa skuadra përgatitet për ndeshjen e 1/8 së finales ndaj SHBA-së.
Arsenal ndërkohë thuhet se ka nisur tashmë planifikimin për zëvendësimin e tij, me emra si Bradley Barcola nga PSG dhe Morgan Rogers nga Aston Villa që janë në listën e dëshirave të klubit për të forcuar sulmin dhe për të ruajtur garën për titullin e Ligës Premier./Telegrafi/