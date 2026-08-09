Maresca zbulon të ardhmen e Rodrit, ndërsa Marmoush vihet përballë një vendimi të madh
Enzo Maresca pret që Rodri të rikthehet te Manchester City gjatë kësaj jave, ndërsa Omar Marmoush duhet të marrë një vendim për të ardhmen e tij te kampionët anglezë.
Rodri është në qendër të një sage të madhe transferimi, pasi Real Madridi dhe Barcelona kanë shfaqur interesim për mesfushorin spanjoll, i cili fitoi Kupën e Botës me Spanjën.
Barcelona raportohet se është optimiste për arritjen e një marrëveshjeje, ndonëse Rodri ka ende edhe një vit kontratë me Manchester Cityn.
Fituesi i Topit të Artë për vitin 2024 ka qenë me pushime që prej triumfit të Spanjës ndaj Argjentinës më 19 korrik, por rikthimi i tij te City është afër.
“Për momentin, ai do të jetë në Manchester të premten”, ka deklaruar Maresca për gazetarët pas fitores së Cityt 3-1 ndaj Atletico Madridit në një ndeshje miqësore të zhvilluar në Korenë e Jugut.
Ndërkohë, Omar Marmoush ishte një prej protagonistëve kryesorë të fitores, duke shënuar dy gola në suksesin 3-1 të Manchester Cityt.
Sulmuesi egjiptian shfrytëzoi mungesën e Erling Haalandit për të treguar vlerat e tij, por e ardhmja e tij në klub vazhdon të mbetet e pasigurt.
Marmoush pati vështirësi të linte gjurmë sezonin e kaluar, duke shënuar vetëm tetë gola në 36 paraqitje, prej të cilave vetëm 16 ishin si titullar.
Për këtë arsye, ai është lidhur me një largim të mundshëm nga Manchester City. Maresca, megjithatë, ka bërë të qartë se vendimi për të ardhmen do t'i takojë vetë Marmoushit, duke e krahasuar situatën e tij me atë të portierit James Trafford, i cili u transferua te Leeds United këtë javë për të pasur më shumë minuta.
“Përgjigjja duhet të jetë e ngjashme me atë që dhashë për James Traffordin. Lojtarët stërviten çdo ditë dhe duan të luajnë, kështu që kur nuk luajnë, nuk janë të lumtur”, ka thënë Maresca.
“Omar nuk luajti shumë sezonin e kaluar, kështu që dëshira e tij ndoshta është të ketë më shumë minuta. Kjo nuk do të thotë se ai nuk do të luajë më shumë minuta këtu, por është gjithashtu vendimi i tij”.
Marmoush, megjithatë, nuk duket se po mendon për largimin dhe është i kënaqur me atë që po përjeton nën drejtimin e Marescas.
“Po kënaqem shumë. Natyrisht, si sulmues, kjo të jep besim dhe të ndihmon të futesh në ritëm. Thjesht duhej ta shtyja topin në rrjetë dhe kjo më jep besim gjatë fazës përgatitore”, ka deklaruar Marmoush për faqen zyrtare të Cityt.
“Tani po përpiqemi të mësojmë taktikat e reja, lëvizjet dhe atë që trajneri kërkon prej nesh. Mendoj se po fillojmë ta kuptojmë gjithnjë e më mirë”.
“Pas 10 vitesh, ajo që Pep Guardiola bëri këtu ishte e jashtëzakonshme. Nuk është e lehtë pas një ndryshimi të tillë, por kemi bërë shumë mirë dhe tani do të kthehemi në shtëpi dhe do të vazhdojmë të punojmë”./Telegrafi/