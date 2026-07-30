Ylli gjerman i vetofrohet Barcelonës, por përgjigja e Decos është befasuese
Ylli gjerman Leon Goretzka i ka ofruar shërbimet e tij Barcelonës gjatë orëve të fundit, duke shfrytëzuar marrëdhënien e veçantë me ish-trajnerin e tij, Hansi Flick, në përpjekje për të siguruar destinacionin e ardhshëm pas përfundimit të kontratës me Bayern Munichun.
Gazetari i besueshëm Matteo Moretto zbuloi në emisionin "La Pizarra de Quintana" se njerëzit e afërt të mesfushorit gjerman kanë kontaktuar drejtpërdrejt drejtuesit e klubit katalanas.
Sipas raportimit, ata kanë shprehur gatishmëri të plotë që Goretzka t'i bashkohet projektit të Barcelonës, veçanërisht pas lëndimit të Frenkie de Jongut, i cili ka pësuar këputje të ligamentit kolateral medial në gjurin e djathtë.
Nuk është hera e parë që Goretzka ia propozon veten Barcelonës gjatë muajve të fundit. Mesfushori dëshiron një sfidë të re pas një karriere të gjatë te Bayern Munichu, ku sezonin e kaluar zhvilloi 48 ndeshje, duke grumbulluar 2.349 minuta në fushë.
Gjatë kësaj periudhe, ai ndihmoi Bayernin të fitonte të gjithë trofetë vendorë dhe të arrinte deri në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve.
Hansi Flick mbetet karta kryesore mbi të cilën po llogarit Goretzka. Mesfushori ishte një nga shtyllat e ekipit nën drejtimin e trajnerit gjerman te Bayerni në periudhën 2019-2021, ku zhvilloi 64 ndeshje, shënoi 15 gola dhe regjistroi 18 asistime, duke qenë pjesë kyçe e skuadrës që dominoi futbollin evropian.
Megjithatë, pavarësisht faktit se mund të transferohet si lojtar i lirë, qëndrimi i Barcelonës mbetet i qartë.
Drejtori sportiv Deco nuk po e konsideron aktualisht afrimin e Goretzkës dhe nuk planifikon të përforcojë repartin e mesfushës./Telegrafi/