Yje të Hollywood-it në premierën e “Paper Tiger” në Kanë – Demi Moore dhe Barbara Palvin tërheqin vëmendjen në tapetin e kuq
Premierë e mbushur me yje u zhvillua në Festivalin e Filmit në Kanë, ku filmi “Paper Tiger” bëri debutimin e tij, duke sjellë një sërë figurash të njohura të industrisë së filmit dhe modës.
Demi Moore ishte një nga emrat kryesorë të mbrëmjes, duke tërhequr vëmendjen me një fustan dramatik rozë me fjongo të madhe, në një paraqitje që dominoi tapetin e kuq.
Në të njëjtin event, Barbara Palvin, e cila është shtatzënë, u shfaq me një fustan elegant ngjyrë krem, duke e theksuar barkun e saj dhe duke marrë vëmendje të madhe nga fotografët, shkruan DailyMail.
Në premierë morën pjesë gjithashtu edhe emra të tjerë të njohur si Cate Blanchett, e cila zgjodhi një stil minimalist me fustan të zi, si dhe Ekin-Su Cülcüloğlu dhe regjisoria Chloe Zhao, të cilat sollën secila një stil të veçantë në tapetin e kuq.
Filmi “Paper Tiger”, me regji nga James Gray, sjell një histori kriminale mbi dy vëllezër që përfshihen në një skemë të rrezikshme financiare, e cila shpejt kthehet në një konflikt të dhunshëm me botën e krimit të organizuar.
Në kastin e filmit përfshihen edhe Scarlett Johansson dhe Adam Driver, të cilët ribashkohen në ekran pas suksesit të mëparshëm në “Marriage Story”, si dhe Miles Teller, i cili mori pjesë në premierë së bashku me bashkëshorten e tij Keleigh Teller. /Telegrafi/