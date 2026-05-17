Mbretëria e Bashkuar renditet e fundit në Eurovision 2026 me vetëm 1 pikë
Konkursi i Këngës Eurovision 2026 ka përfunduar me një finale dramatike dhe plot emocione në Wiener Stadthalle të Vjenës, ku Bullgaria arriti të shpallet fituese e edicionit të 70-të të garës.
DARA triumfoi me këngën “Bangaranga”, duke grumbulluar gjithsej 516 pikë nga juria profesionale dhe televotimi i publikut. Bullgaria dominoi votimin gjatë gjithë natës dhe siguroi fitoren e saj të parë historike në Eurovision.
Në vendin e dytë u rendit Izraeli me 343 pikë, rezultat që u shoqërua me reagime dhe polemika gjatë mbrëmjes, ndërsa Rumania përfundoi në pozitën e tretë me 296 pikë.
Ndërkohë, përfaqësimi i Mbretërisë së Bashkuar pati një nga rezultatet më të dobëta të këtij edicioni. LOOK MUM NO COMPUTER u rendit në vendin e 25-të me vetëm 1 pikë gjithsej.
Kënga “Eins, Zwei, Drei” nuk arriti të marrë asnjë pikë nga publiku dhe fitoi vetëm 1 pikë nga juria profesionale, duke e lënë Mbretërinë e Bashkuar në fund të tabelës së rezultateve.
Pas triumfit të këtij viti, Bullgaria do të ketë të drejtën të organizojë Eurovision 2027. /Telegrafi/