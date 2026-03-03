Një debat i ashpër ka ndodhur së fundmi në mes të Mateo Borrit dhe Rogert Sterkajt.

Ky i fundit në përplasje e sipër ia përmendi motrën Mateos, një gjë shumë e ulët, që u kritikua edhe jashtë.

Ka qenë ish-banorja Xheneta Fetahu që ka reaguar në lidhje me këtë ngjarje të BBVA.

Foto: Instagram

"Kjo nuk ishte lojë. Me përmend motrën e dikujt me atë gjuhë është niveli më i ulët, jo strategji", ka shkruar ajo.

Tutje tha: "Kur prek dinjitetin e një femre që s'është pjesë e lojës, ke kaluar çdo vijë. Çudi si s'pati reagim nga VIP-at jashtë e t'i japin zë kësaj çështje".

"Respekt për Mateon që u përmbajt", tha mes të tjerash.

Mbetet për t'u parë në vazhdim nëse do të ketë ndonjë dënim nga Vëllai i Madh për Rogertin. /Telegrafi/

