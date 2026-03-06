“X” i Adriatique vjen në Kosovë për herë të parë në Prishtinë
Për herë të parë në historinë e saj, Prishtina bëhet pjesë e eksperiencës globale X nga Adriatique.
Pas organizimeve të suksesshme në rajon dhe eventeve që kanë vendosur standard të ri për produksionin dhe përmasën e skenës elektronike, Sono ka konfirmuar zyrtarisht eventin e radhës. Pas mbrëmjeve që lanë gjurmë në Shqipëri me artistë ndërkombëtarë si Keinemusik, Bedouin, WhoMadeWho, Shimza etj këtë verë po vijne edhe në Prishtinë, me një nga konceptet më të kërkuara aktualisht në skenën globale.
Eventi do të mbahet në Prishtina Mall, nga ora 18:00 deri në 06:00, në një format 12 orësh me produksion të plotë ndërkombëtar.
Në lineup do të jetë Adriatique, së bashku me 5 artistë të tjerë të cilët do të shpallen së shpejti, të përzgjedhur për të kompletuar udhëtimin muzikor të natës.
11 Korriku pritet të shënojë një moment të rëndësishëm për skenën elektronike në rajon.
Detajet e eventit:
Data: 11 Korrik 2026
Vendi: Prishtina Mall, Prishtinë, Kosovë
Ora: 18:00 -06:00
Lineup: Adriatique + 5 TBA
Tickets: sono.international