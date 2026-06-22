Wirtz drejt gjigantit të Ligës Premier? Londinezët monitorojnë nga afër yllin e Liverpoolit
Chelsea po monitoron nga afër situatën e mesfushorit ofensiv gjerman Florian Wirtz te Liverpooli, vetëm një vit pasi ai iu bashkua klubit nga ‘Anfield’.
Sipas raportimeve të Football Insider, emri i 23-vjeçarit është shfaqur në radarët e klubit londinez, ndërsa trajneri Xabi Alonso shihet si një nga admiruesit më të mëdhenj të talentit gjerman.
Alonso, i cili pati një bashkëpunim shumë të suksesshëm me Wirtz te Bayer Leverkuseni, thuhet se do të dëshironte një ribashkim me yllin gjerman.
Megjithatë, çdo lëvizje konkrete nga Chelsea do të varet në masë të madhe nga e ardhmja e Enzo Fernandezit.
Mesfushori argjentinas vazhdon të lidhet me një transferim të mundshëm te Real Madridi dhe largimi i tij do t’i hapte Chelseat jo vetëm një vend të rëndësishëm në skuadër, por edhe mundësinë financiare për të realizuar një operacion të madh si ai i Wirtz.
Megjithatë, zërat për një ofensivë të mundshme ndaj lojtarit të Liverpoolit janë përgënjeshtruar shpejt nga burime pranë klubit londinez.
Sipas gazetarit Bobby Vincent, drejtuesit e Chelseat kanë mohuar kategorikisht se Xabi Alonso po punon për të sjellë Wirtz në 'Stamford Bridge'.
Burimet e klubit i kanë cilësuar këto raportime si spekulime të tregut të transferimeve, duke theksuar se aktualisht nuk ekzistojnë negociata apo kontakte konkrete për yllin gjerman.
Prioriteti i drejtuesve mbetet ruajtja e lojtarëve kryesorë dhe planifikimi i kujdesshëm i afatit kalimtar.
Me Kupën e Botës 2026 që po hyn në fazat vendimtare, edhe afati kalimtar veror pritet të sjellë zhvillime të shumta.
Mbetet për t’u parë nëse emri i Florian Wirtz do të vazhdojë të lidhet me Chelsean apo nëse bëhet fjalë vetëm për një tjetër spekulim të verës. /Telegrafi/