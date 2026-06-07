Voton për herë të parë në Kosovë ish-banori i Big Brother VIP Kosova, Labinot Haxhiu: E di se çka dua të përmirësohet në Kosovë
Ish-banori i edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova, Labinot Haxhiu, ka ushtruar sot për herë të parë të drejtën e tij të votimit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që po mbahen në Kosovë.
Haxhiu obligimin qytetar e kreu në shkollën fillore dhe të mesme të ulët “Migjeni” në Mitrovicë, ku u paraqit për të hedhur votën e tij.
Pas votimit, ai foli për Klan Kosovën, duke u shprehur se ndihet i përgatitur për të marrë këtë vendim dhe se gjatë muajve të fundit ka ndjekur nga afër zhvillimet në vend.
“Po ndihem i gatshëm. Që katër muaj jam duke jetuar në Kosovë, i kam parë çrregullimet e sistemit, e di se çka dua me u përmirësu në Kosovë. Po ashtu e kam bërë edhe një research të vogël”, deklaroi Haxhiu.
I njohur për publikun nga pjesëmarrja e tij në Big Brother VIP Kosova 4, Labinoti vazhdon të mbetet aktiv në rrjetet sociale dhe të jetë i ndjekur nga një numër i madh fansash, të cilët përcjellin aktivitetet e tij edhe pas përfundimit të spektaklit.
Ndërkohë, qytetarët e Kosovës po votojnë sot në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat u shpallën pasi subjektet politike nuk arritën të gjenin një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit të vendit. /Telegrafi/