Vinicius Jr e informon Real Madridin për të ardhmen pas interesimit të Arsenalit
Vinicius Junior pritet të vazhdojë të jetë pjesë e Real Madridit edhe pas mbylljes së afatit kalimtar veror, pavarësisht spekulimeve të shumta rreth të ardhmes së tij.
Sipas Sky Sports, “Los Blancos” nuk kanë asnjë plan për ta shitur sulmuesin brazilian dhe janë optimistë se do të arrijnë marrëveshje për një kontratë të re afatgjatë.
Klubi madrilen dhe përfaqësuesit e lojtarit pritet të zhvillojnë bisedime të reja gjatë kësaj jave, me synimin për të avancuar negociatat dhe për të gjetur një marrëveshje për vazhdimin e bashkëpunimit.
Interesim për Viniciusin ka shfaqur edhe Arsenali, i cili ka monitoruar situatën e tij pasi kontrata aktuale e brazilianit po i afrohet vitit të fundit. Megjithatë, interesimi i klubit anglez nuk ka ndryshuar qëndrimin e Real Madridit, i cili e konsideron Viniciusin një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës.
Trajneri i ri i Real Madridit, Jose Mourinho, gjithashtu është një admirues i madh i sulmuesit 26-vjeçar dhe e sheh atë si një figurë kyçe në projektin e tij për të ardhmen.
Real Madridi beson se negociatat do të përfundojnë me rinovimin e kontratës së Viniciusit dhe se kjo do t’i japë fund zërave për një largim të mundshëm nga Santiago Bernabeu.