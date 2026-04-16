Vështirësohet kalimi i Bastonit te Barcelona, Interi s’pranon lojtarë në shkëmbim
Sipas raportimeve nga gazetari Gianluca Di Marzio, Interi nuk është i gatshëm të pranojë oferta që përfshijnë shkëmbim lojtarësh për Alessandro Bastonin.
Gjiganti i Serie A ka vendosur një çmim të prerë prej 70 milionë eurosh për qendërmbrojtësin, i cili mbetet një nga objektivat kryesorë të Barcelonës.
Klubi katalunas kishte shqyrtuar mundësinë për të përfshirë lojtarë në marrëveshje për të ulur koston, por Interi nuk është i interesuar për një formulë të tillë.
Në vend të kësaj, skuadra italiane kërkon një marrëveshje të plotë me para në dorë, në mënyrë që të mund të investojë për një zëvendësues dhe të përforcojë edhe repartet e tjera të skuadrës.
Interi thuhet se është i hapur për largimin e Bastonit, me vetë lojtarin që besohet se po kërkon një sfidë të re në karrierë.
Megjithatë, vlerësimi i lartë prej 70 milionë eurosh përbën një pengesë të madhe për Barcelonën, sidomos duke marrë parasysh vështirësitë financiare që po kalon klubi.
Me nevojën për të përforcuar disa pozita, përfshirë edhe sulmin, Barça duhet tani të vendosë nëse do të vazhdojë ndjekjen e këtij transferimi apo të kthehet drejt alternativave të tjera./Telegrafi/