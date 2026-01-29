Veprim prej kampioni: Gjesti fantastik i Courtois ndaj portierit të Benficës ka pushtuar rrjetet sociale
Thibaut Courtois iu drejtua menjëherë Anatoliy Trubinit pasi portieri i Benficës shënoi me kokë në minutën e 98-të, duke e dërguar skuadrën e drejtuar nga Jose Mourinho në fazën “play-off” të Ligës së Kampionëve.
Me vetëm pak sekonda të mbetura në “Estadio da Luz”, dukej se rrugëtimi i Benficës në Ligën e Kampionëve kishte përfunduar pothuajse, pavarësisht epërsisë së ngushtë 3-2 ndaj Real Madridit.
Marseille ishte në rrugë të mbarë për të siguruar një vend në “play-off” falë golaverazhit më të mirë. Madje, Club Brugge i përgëzoi kundërshtarët e tyre nga Ligue 1 për kualifikimin, duke shfaqur një mesazh urimi në tabelën elektronike të stadiumit.
Por kundër çdo parashikimi, Marseille mbeti jashtë, pasi portieri i Benfikës, Anatoliy Trubin, shënoi një gol me kokë në minutën e 98-të për të siguruar vendin e 24-të dhe të fundit në fazën “play-off”.
Courtois congratulating Turbin after his goal
Things you love to see🥹❤️ pic.twitter.com/Ko2qac5D60
— shveteshh (@shveteshh) January 28, 2026
Aq i jashtëzakonshëm ishte kontributi i tij atë mbrëmje, sa Trubin u përgëzua edhe nga një Thibaut Courtois i buzëqeshur, i cili u pa duke përqafuar kolegun e tij portier sapo u mbyll ndeshja, siç shihet edhe në pamjet më poshtë.
“Edhe Courtois po buzëqesh për atë që sapo bëri Trubin”, tha njëri prej tifozëve.
“Courtois që shkon ta përgëzojë Trubinin pasi pësoi gol në sekondën e fundit. Asnjë frustrim, asnjë justifikim, vetëm respekt”, tha një tifoz tjetër.
“Imagjino të jesh portier, të shënosh një gol fitoreje në minutën e fundit kundër Real Madridit dhe pastaj të marrësh një ‘bravo’ nga vetë Thibaut Courtois”, shtoi një tifoz i tretë./Telegrafi/