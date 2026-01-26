Vdekja e vëllait të Gjestit, DJ Gimbo: Nuk dua të flas fare për këtë temë, veçanërisht para kamerave
Rogerti, banori i Big Brother VIP Albania 5, ia ka përmendur DJ Gimbos tragjedinë familjare të Gjestit.
Kjo pasi Gëzim Blakaj (emri i vërtetë) është mik i ngushtë i tij dhe ka qenë i përfshirë në çdo rast të këngëtarit.
DJ Gimbo i thotë që mos t'i hyjë asaj teme pasi nuk dëshiron të flasë për këtë.
Foto: TikTok
Pjesë nga biseda e tyre:
Rogerti: Si ka mundësi, normal që ndodhi fatkeqësia e Gjestit.
DJ Gimbo: Leje bre vëlla.
Rogerti: Më ka ardhur shumë keq.
DJ Gimbo: Nuk e kam qejf këtë temë, sidomos para kamerave hiç hiç të bëj muhabet.
Rogerti: Qoftë i xhenetit. /Telegrafi/
