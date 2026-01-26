Rogerti, banori i Big Brother VIP Albania 5, ia ka përmendur DJ Gimbos tragjedinë familjare të Gjestit.

Kjo pasi Gëzim Blakaj (emri i vërtetë) është mik i ngushtë i tij dhe ka qenë i përfshirë në çdo rast të këngëtarit.

DJ Gimbo i thotë që mos t'i hyjë asaj teme pasi nuk dëshiron të flasë për këtë.

Foto: TikTok

Pjesë nga biseda e tyre:

Rogerti: Si ka mundësi, normal që ndodhi fatkeqësia e Gjestit.

DJ Gimbo: Leje bre vëlla.

Rogerti: Më ka ardhur shumë keq.

DJ Gimbo: Nuk e kam qejf këtë temë, sidomos para kamerave hiç hiç të bëj muhabet.

Rogerti: Qoftë i xhenetit. /Telegrafi/

@b_b_v_a5 #djgimbo 👑👑#shqip #viralvideos #fyp #fyyyyyy ♬ original sound - Vip Fan's🇦🇱
YjetMagazina