Valverde tregon pamjen e tij të re para Botërorit, zbulon shenjën nga përleshja me Tchouamenin
Mesfushori i Real Madridit dhe Uruguait, Federico Valverde, ka tërhequr vëmendjen para paraqitjes së tij në Kupën e Botës 2026, pasi berberi i tij publikoi pamje të modelit të ri të flokëve.
Përveç ndryshimit në pamje, tifozët kanë vënë re edhe një shenjë të dukshme në kokën e futbollistit, e cila lidhet me lëndimin që ai pësoi sezonin e kaluar.
Sipas raportimeve të mëparshme, shenja besohet të ketë ardhur pas një incidenti në stërvitjen e Real Madridit, ku Valverde u përfshi në një përplasje me bashkëlojtarin Aurelien Tchouameni.
Thuhet se gjatë atij episodi uruguaiani pësoi një dëmtim në kokë pasi goditi një tavolinë.
🚨⚪️ OJO a la CICATRIZ de FEDE VALVERDE tras su PELEA con TCHOUAMÉNI.
Vía 'Barber.beer1' (TikTok) pic.twitter.com/DYklDTtDC5
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 4, 2026
Pamjet e fundit tregojnë se shenja ende nuk është zhdukur plotësisht, duke lënë të kuptohet se procesi i rikuperimit estetik vazhdon.
Megjithatë, kjo nuk pritet të ndikojë në gjendjen sportive të mesfushorit, i cili synon të jetë në formën më të mirë të mundshme për të udhëhequr Uruguain në Kupës së Botës 2026. /Telegrafi/