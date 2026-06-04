Mesfushori i Real Madridit dhe Uruguait, Federico Valverde, ka tërhequr vëmendjen para paraqitjes së tij në Kupën e Botës 2026, pasi berberi i tij publikoi pamje të modelit të ri të flokëve.

Përveç ndryshimit në pamje, tifozët kanë vënë re edhe një shenjë të dukshme në kokën e futbollistit, e cila lidhet me lëndimin që ai pësoi sezonin e kaluar.

Sipas raportimeve të mëparshme, shenja besohet të ketë ardhur pas një incidenti në stërvitjen e Real Madridit, ku Valverde u përfshi në një përplasje me bashkëlojtarin Aurelien Tchouameni.

Thuhet se gjatë atij episodi uruguaiani pësoi një dëmtim në kokë pasi goditi një tavolinë.

Pamjet e fundit tregojnë se shenja ende nuk është zhdukur plotësisht, duke lënë të kuptohet se procesi i rikuperimit estetik vazhdon.

Megjithatë, kjo nuk pritet të ndikojë në gjendjen sportive të mesfushorit, i cili synon të jetë në formën më të mirë të mundshme për të udhëhequr Uruguain në Kupës së Botës 2026. /Telegrafi/

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