Influencerja amerikane, Meredith Duxbury, ka tërhequr vëmendje të madhe pasi u pa në shoqërinë e Orlando Bloom në një festë pas Met Gala-s, gjë që nxiti kuriozitetin e publikut.

Edhe pse burime pranë tyre pretendojnë se nuk ka asgjë romantike, paraqitja e saj pranë aktorit bëri që shumë të pyesin se kush është ajo – sidomos pasi, sipas artikullit, ajo i ngjan Katy Perry-t për nga pamja dhe duke pasur parasysh se Bloom është përfolur edhe për një lidhje me modelen zvicerane Luisa Laemmel.

Meredith Duxbury, 27 vjeçe, është sot një nga emrat më të njohur të bukurisë në TikTok, me rreth 18 milionë ndjekës.

Meredith Duxbury

Ajo ka lindur në Londër dhe është rritur në ShBA; para famës merrej me modeling dhe punë të ndryshme në rrjete sociale.

TikTok-un e nisi gjatë pandemisë, fillimisht me një profil të përbashkët me ish-të dashurin, e më pas u fokusua te videot e grimit dhe transformimeve.

Suksesi në rrjete sociale i hapi dyert e bashkëpunimeve me brende të mëdha si Morphe, YSL Beauty, Charlotte Tilbury dhe Maybelline, ndërsa raportohet se fiton miliona dollarë në vit nga partneritetet dhe fushatat.

Vitet e fundit po orientohet gjithnjë e më shumë edhe drejt modës, me paraqitje në evente të mëdha dhe bashkëpunime me shtëpi mode.

Sa i përket jetës private, ajo e mban kryesisht larg publikut.

Dihet vetëm se ka pasur një lidhje me Brandon Remer, me të cilin kishte edhe profil të përbashkët në TikTok, dhe se janë ndarë në fund të 2023-shit ose fillim të 2024-s. /Telegrafi/