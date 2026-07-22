Vajza më e vogël e Brad Pitt dhe Angelina Jolie, paraqet kërkesë për të hequr mbiemrin e aktorit
Vajza më e vogël e Brad Pitt dhe Angelina Jolie, Vivienne, ka paraqitur kërkesë për të hequr ligjërisht mbiemrin e aktorit nga emri i saj.
18-vjeçarja ka ndjekur hapat e tre motrave dhe vëllezërve të saj më të mëdhenj, duke dorëzuar një kërkesë në Gjykatën e Lartë të Qarkut Los Angeles për ndryshimin e emrit të saj ligjor nga Vivienne Marcheline Jolie-Pitt në Vivienne Marcheline Jolie.
Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga Daily Mail, arsyeja e ndryshimit të emrit është shënuar si "personale". Një seancë zyrtare gjyqësore është caktuar për 2 nëntor.
Kjo kërkesë është vetëm hapi i fundit në përpjekjen e vazhdueshme të Vivienne për t'u distancuar nga mbiemri Pitt.
Në maj të vitit 2024, ajo tërhoqi vëmendjen pasi hoqi mbiemrin e babait nga programi i shfaqjes së Broadway-t The Outsiders, ku emri i saj u shfaq si Vivienne Jolie, ndërsa punonte si producente së bashku me nënën e saj.
Vivienne, e lindur në vitin 2008 së bashku me vëllain e saj binjak Knox, është më e vogla nga gjashtë fëmijët e çiftit të dikurshëm.
Një burim i tha së fundmi Daily Mail se Pitt e konsideron konfliktin me fëmijët e tij si "jashtëzakonisht të dhimbshëm" dhe "beson se roli i Angelinës në mënyrën se si u zhvilluan ngjarjet përbën tradhtinë më të madhe".
Kjo vjen vetëm disa ditë pasi vajza e aktorit, Zahara, 21 vjeçe, dhe djali i tij Maddox, 24 vjeç, publikuan njoftime ku shprehën synimin për të hequr mbiemrin Pitt nga emrat e tyre.
Njoftimet u publikuan në Los Angeles Daily Journal gjatë muajve qershor dhe korrik.
Në njërin prej njoftimeve thuhej:
"Paraqitësja Zahara Marley Jolie-Pitt ka dorëzuar një kërkesë në këtë gjykatë për një vendim që ndryshon emrin nga Zahara Marley Jolie-Pitt në Zahara Marley Jolie."
Në njoftimin tjetër thuhej:
"Paraqitësi Maddox Chivan Jolie-Pitt ka dorëzuar një kërkesë në këtë gjykatë për një vendim që ndryshon emrin nga Maddox Chivan Jolie-Pitt në Maddox Chivan Jolie."
Të dyja njoftimet u japin mundësi palëve që kundërshtojnë ndryshimin e emrit të paraqiten në seancat e caktuara gjyqësore. Seanca për Zaharan është planifikuar më 28 shtator, ndërsa ajo për Maddox më 14 shtator.
Në shtetin e Kalifornisë, personat që kërkojnë të ndryshojnë ligjërisht emrin duhet të publikojnë një dokument të quajtur "Order to Show Cause", i cili njofton kërkesën për ndryshim emri, për katër javë rresht në një gazetë përpara datës së gjykimit.