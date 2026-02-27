"U këshillova me njerëz që e përfaqësojnë me dinjitet fenë", Alba tregon hapat që ka marrë për mbulesën
Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Alba Pollozhani, u bë temë diskutimi publik pas një deklarate të drejtpërdrejtë të bërë gjatë një nate në Prime, pak para largimit të saj nga gara.
Ajo zbuloi se kishte marrë vendimin për t’u mbuluar me shami, në përputhje me besimin islam, një pohim që nxiti reagime dhe interes të gjerë.
Pas këtij momenti televiziv, Alba ka zgjedhur t’i sqarojë më qartë ndjesitë dhe arsyet e saj përmes një InstaStory, ku flet për procesin personal dhe shpirtëror që po përjeton.
Ajo thekson se ky vendim nuk lidhet me presionin e jashtëm apo me momentin, por është i rrënjosur thellë në edukimin dhe bindjet e saj.
Sipas saj, feja ka qenë gjithmonë pjesë e jetës, pasi është rritur në një familje besimtare. Ajo nënvizon se dëshira për shaminë lindi si një “nijet” i pastër gjatë qëndrimit në shtëpinë e BBVK, të cilin e konsideron një dhuratë që kërkon kohë dhe reflektim.
Për këtë arsye, Alba shpjegon se nuk ka dashur ta marrë vendimin me nxitim apo për t’u dukur, ndaj është konsultuar me persona të ditur të fesë, të cilët e kanë këshilluar ta ndjekë këtë rrugë gradualisht.
Në fund, ish-banorja sqaron se për të, mbulesa nuk është thjesht një ndryshim i jashtëm, por një proces i thellë i brendshëm që kërkon pjekuri, përgjegjësi dhe transformim shpirtëror.
Ajo shkroi: “Të rritesh në një familje të përkushtuar ndaj fesë islame dhe ta ndjesh vetë si bindje personale vendosjen e shamisë është një hap i madh.
Fakti që u këshillova me njerëz që e përfaqësojnë me dinjitet fenë dhe ata më sugjeruan ‘hap pas hapi’ tregon urtësi.
Në islam, përgatitja e brendshme është po aq e rëndësishme sa edhe pamja e jashtme. Shamija nuk është vetëm një mbulesë, por një përgjegjësi shpirtërore, sjellje, durim dhe përkushtim!”
Me këtë reagim, Alba duket se synon t’u japë fund spekulimeve, duke theksuar se deklarata e saj në Prime ishte e sinqertë dhe se po e trajton këtë vendim me maturi dhe seriozitet. /Telegrafi/
Alba Pollozhani/InstaStory