Tyla tërheq gjithë vëmendjen në promovimin e albumit 'APOP'
Tyla ka tërhequr vëmendjen në festën e dëgjimit të albumit të saj të ri, APOP, të mbajtur në Londër, vetëm pak ditë para publikimit zyrtar më 24 korrik.
Këngëtarja 24-vjeçare u shfaq me një sytjena të vogël të bardhë dhe një fund xhins me bel të ulët, duke ekspozuar barkun e tonifikuar, ndërsa në pjesën e poshtme të shpinës kishte të shkruar me shkronja të verdha emrin e albumit.
Në kuadër të promovimit, Tyla publikoi këtë javë edhe listën e këngëve në Instagram, ku pozoi me të brendshme në ngjyra neoni dhe zbuloi titujt e këngëve të shkruar me bojë fluoreshente, shkruan DailyMail.
Albumi APOP vjen pas publikimeve të saj të këtij viti, “Game Time”, “SHE DID IT AGAIN” me Zara Larsson dhe këngës “IS IT LOVE”.
Së fundmi, në një intervistë për Vogue, artistja foli edhe për përvojat e vështira të fëmijërisë në Afrikën e Jugut, duke treguar se ishte ngacmuar për ngjyrën e lëkurës dhe flokët në një shkollë fillore ku shumica e nxënësve ishin të bardhë.
“E urreja shumë veten”, tha ajo, duke shtuar se vetëm në shkollën e mesme mësoi të pranonte dhe të ishte krenare për identitetin e saj.
Tyla kujtoi gjithashtu polemikat që pasuan fitoren e saj në MTV Video Music Awards 2024, kur kërkoi ndihmën e Lil Nas X për të mbajtur trofeun gjatë fjalimit.
Ajo sqaroi se çmimi ishte shumë i rëndë dhe se donte të përqendrohej te mesazhi i saj, ndërsa theksoi edhe një herë se muzika afrikane është shumë më e larmishme sesa vetëm Afrobeats, duke përfaqësuar me krenari zhanrin Amapiano dhe kulturën e Afrikës së Jugut. /Telegrafi/