Turqia largohet nga Kupa e Botës me fitore, por amerikanët e mbyllin grupin në vendin e parë
Turqia e mbylli me fitore aventurën e saj në Kupa e Botës FIFA 2026, duke triumfuar 3-2 ndaj Shtetet e Bashkuara në një ndeshje spektakolare të Grupit D.
Pavarësisht humbjes, SHBA-ja e ruajti vendin e parë në grup dhe siguroi kualifikimin në raundin e 1/16-ve, ndërsa fitorja e Turqisë nuk mjaftoi për ta mbajtur në garë.
Amerikanët kaluan në epërsi që në minutën e tretë, kur Auston Trusty realizoi për 1-0. Megjithatë, reagimi i Turqisë ishte i menjëhershëm. Vetëm shtatë minuta më vonë, Arda Güler përfitoi nga një kundërsulm i shpejtë dhe barazoi shifrat në 1-1, duke shënuar golin e parë të Turqisë në këtë Botëror.
Në fundin e pjesës së parë, turqit përmbysën gjithçka. Fillimisht, SHBA-së iu anulua një gol i Weston McKennie për pozicion jashtë loje, ndërsa në minutën e 31-të Orkun Kökçü finalizoi një aksion të bukur për t'i dhënë epërsinë 2-1 ekipit të tij. Në kohën shtesë të pjesës së parë, Trusty humbi një mundësi të artë për të barazuar, duke goditur me kokë mbi portë.
SHBA-ja reagoi menjëherë pas pushimit. Në minutën e 49-të, Sebastian Berhalter riktheu baraspeshën me një goditje të saktë nga skaji i zonës për rezultatin 2-2.
Hyrja në lojë e Christian Pulisic i dha ritëm sulmit amerikan, me kapitenin që krijoi disa raste të mira, por portieri turk Uğurcan Çakır ishte vendimtar me pritjet e tij.
Kur gjithçka po shkonte drejt barazimit, Turqia goditi në sekondat e fundit. Në minutën e tetë të kohës shtesë, Kaan Ayhan mbeti i pambuluar në shtyllën e dytë dhe realizoi golin e fitores për rezultatin përfundimtar 3-2.
Ishte suksesi i parë dhe i vetëm i Turqisë në këtë Kupë Bote, ndërsa SHBA-ja, pavarësisht disfatës, avancoi në fazën eliminatore si fituese e Grupit D dhe në raundin e 1/16-ve do të përballet me Bosnjën dhe Hercegovinën. /Telegrafi/