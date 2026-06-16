Tunizia emëron trajnerin e ri në mes të Kupës së Botës
Përfaqësuesja e Tunizisë ka emëruar Herve Renard si trajnerin e ri që do të udhëheqë ekipin në Kupën e Botës, një veprim që vjen pas shkarkimit të Sabri Lamouchi, i cili udhëhoqi Tunizinë përpara turneut dhe në ndeshjen e tyre hapëse kundër Suedisë, pas një trazire në dhomën e zhveshjes.
Lamouchi, 54 vjeç, pagoi çmimin për humbjen e rëndë 5-1 ndaj Suedisë të dielën, si dhe për tensionet që kanë ekzistuar midis tij, federatës dhe disa lojtarëve që nga mbërritja e tij.
Federata Tuniziane e Futbollit konfirmoi zyrtarisht largimin e Lamouchit të hënën mbrëma. Është hera e parë në historinë e Kupës së Botës që një ekip shkarkon trajnerin e tij pas vetëm një ndeshjeje në turne.
Renard do të mbërrijë në Meksikë këtë pasdite, ku ndodhet ekipi kombëtar tunizian, dhe do të drejtojë seancën e parë stërvitore të ekipit në Monterrey këtë mbrëmje.
Ëahbi Khazri, një ish-mesfushor i Ligue 1 dhe ndërkombëtar tunizian i cili ishte asistent i Lamouchit, do të mbetet në stafin e trajnerëve dhe nën drejtimin e Renard.
Kupa e tretë e Botës me një ekip të tretë kombëtar
Për Renardin, ky është Kupa e Botës e tretë me një vend të tretë të ndryshëm. Në vitin 2018, ai udhëhoqi Marokun, me të cilin regjistroi një barazim dhe dy humbje në fazën e grupeve. Në kampionatin e vitit 2022, ai ishte në stol për Arabinë Saudite, e cila mposhti në mënyrë sensacionale Argjentinën e Lionel Messit në ndeshjen e parë, por pas dy humbjeve në ndeshjet pasardhëse, nuk e kaloi grupin.
Renard gjithashtu udhëhoqi ekipin francez të femrave në Kupën e Botës për Femra 2023, ku u eliminuan në çerekfinale nga Australia. /Telegrafi/